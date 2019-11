Saint Pierre - L'intégrale

Qui est Pierre ?

Simon, frère d'André, a été le premier parmi les disciples de Jésus à confesser le Christ, Fils du Dieu vivant, et Jésus lui donna le nom de Pierre. Il a reçu la charge de conduire l'Église: "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église" (Matthieu 16,18-19).

Pierre, l’éternel converti...

S’il y a bien un personnage qui se convertit dans le Nouveau Testament, c’est Pierre. Présenté comme un impulsif au grand coeur, parfois téméraire mais jamais vraiment courageux, Pierre est l’exemple type du disciple qui veut bien faire, n’y arrive pas vraiment mais revient toujours.

Pierre se met à la suite de Jésus et marche sur les eaux de façon hésitante. À la première difficulté, il coule ! Heureusement, il appelle au secours. Mais voilà la première annonce de la Passion. Qu’est-ce que cette bizarre affaire de souffrances infligées au Messie, au Roi attendu, au libérateur ? Pierre est d’autant plus fondé à réagir qu’il vient de reconnaître en Jésus « le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Le voilà pourtant qui subit une très violente rebuffade de la part du Maître : « Passe derrière moi, Satan ». Ce qu’il en pense, personne ne le sait mais ce qui est sûr, c’est qu’il est toujours là, fidèle, à la tête des disciples. Le voilà d’ailleurs qui déclare ne jamais abandonner Jésus lors de sa Passion. Et c’est l’histoire bien connue de la prédiction des trois reniements de Pierre et de leur accomplissement avant le chant du coq. Pierre pleure, mais il sera un des premiers à se rendre au tombeau. Chez Jean, après la résurrection, Jésus l’interpelle par trois fois (ce chiffre lui colle à la peau !) : « M’aimes-tu ? » Et Pierre, attristé, répond la troisième fois : « Tu sais tout, tu sais que je t’aime. » Transparence absolue de la fidélité.

Et puis il y a la Pentecôte. Pierre est le premier à témoigner, mais il lui faut des arguments massues pour qu’il consente à baptiser Corneille. Et même ainsi, cela ne semble pas suffire. Peu après la première assemblée de Jérusalem où il entérine l’ouverture aux païens, Pierre se voit vertement repris par Paul. Ici aussi, personne ne dit ce qu’il en pense. Mais ce qui est sûr c’est qu’il revient toujours, fidèlement. Il se convertit, inlassablement. C’est d’ailleurs peut-être le signe distinctif du disciple : savoir sans cesse revenir, changer, se convertir.

J.-P. Rosa Croire aujourd'hui

