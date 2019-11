Saint Théofrède, église fortifiée en Cévennes ardéchoises

Dans le petit village de Faugères, dans les Cévennes adéchoises, découvrez l'église romane fortifiée de Saint-Théofrède. Bâtie au début du XIIIème siècle, l'église a été fortement remaniée au cours du XVIème. Des vestiges plus anciens subsistent et font remonter d'autres constructions au XIème siècle sur le même emplacement.

Dépendance du monastère de Langogne, fortement touché pendant la guerre de Cent ans, l'église a été fortifiée pour se prévenir des pillages. L'établissement a été conquis par les protestants en 1574, qui ont dû être payés pour partir. Laissée en ruine, l'église a été rénovée à la fin du XVIIème siècle et s'est dotée d'une chapelle de la Contre-Réforme, "l'élément architectural le plus abouti" du bâtiment selon Jean Pascal, adjoint à la mairie de Faugères et passionné d'histoire.