Sainte Famille

Comment parler d'un modèle de la famille alors que le père n'est pas le père, la mère est restée vierge et le fils vient d'ailleurs ? Comment inspirer la cellule familiale alors que tant de familles sont éprouvées par les difficultés du « vivre ensemble » ? Il nous faut chercher plus loin.

Au travers des textes de l'Ecriture, on découvre que, plus que la filiation ou la reconnaissance, c'est sur l'amour mutuel que se fonde la famille : le sentiment amoureux s'accomplit dans l'amour de réciprocité. On ne devient père, mère, conjoints, parents, enfants que le jour on l'on dit à l'autre : "Je te choisis par amour".