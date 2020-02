Sainte Marie de Jésus Crucifié (1846-1878) : la Charismatique 3/4

Gloire de Galilée et de l’Eglise orientale grecque catholique, elle est aussi connue et aimée que le libanais saint Charbel Makhlouf. Jeune mystique arabe qui n’a jamais fait de grandes études, sainte Marie de Jésus crucifié, Mariam Baouardy a fasciné depuis son carmel de Pau de très nombreux intellectuels catholiques comme Maurice Barrès, Léon Bloy, Francis Jammes, Julien Green, Jacques Maritain ou Louis Massignon. Sans cesse dans sa vie, s’imbriquent l’ordinaire et l’extraordinaire, le naturel et le surnaturel. Vouloir enlever ou expliquer naturellement les faits merveilleux qui emplissent la vie de sainte Marie de Jésus crucifié est aussi impossible que de prétendre arracher les miracles et les exorcismes de Jésus à la trame des Evangiles. Dans ce 3ème épisode de votre feuilleton spirituel des Pèlerins de Dieu en l’honneur ce mois-ci de sainte Marie de Jésus crucifié, Mariam la petite arabe, accueillons avec joie les cadeaux de noces du Christ à l’Eglise son épouse depuis la Pentecôte que sont les charismes catholiques, développement harmonieux de la grâce baptismale sous la motion des 7 dons de l’Esprit Saint.

