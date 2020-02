Sainte Marie de Jésus Crucifié (1846-1878) : sa spiritualité 4/4

Le 15 août 2019, notre pape François a béni 6000 chapelets fabriqués par les sœurs carmélites de Bethléem pour être distribués aux chrétiens syriens dont les parents ont été enlevés ou tués pendant la guerre grâce à une initiative de l’association Aide à l’Eglise en détresse. Ce carmel de Bethléem a été fondé en 1875 par sainte Marie de Jésus Crucifié, Mariam Baouardy. Béatifiée en 1983 par saint Jean-Paul II, elle a été canonisée en 2015 après la reconnaissance par l’Eglise de 2 miracles réalisés par Jésus- Christ par l’intercession de notre sainte. Le 1er est une petite fille paralysée qui a réussi à marcher en 1929 en Galilée près du village natal de notre sœur après 8 mois de prières de la famille. Le second miracle est aussi une guérison subite : celle d’un bébé prématuré de 3 jours en Sicile en 2009 souffrant de malformations cardiaques incurables suite à une chaîne de prière internationale et après l’application d’une relique de sœur Mariam. Dans ce 4ème numéro de votre émission Pèlerins de Dieu consacrée à sainte Marie de Jésus crucifié, la petite carmélite arabe palestinienne, essayons ensemble de mieux comprendre sa spiritualité trinitaire et mariale qui repose sur la pratique héroïque de ses 3 vœux religieux d’humilité, d’obéissance et de pauvreté associée à une charité missionnaire.

