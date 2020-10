Pour les 75 ans de la mort de Mère Marie au camp de concentration de Ravensbrück, les éditions Apostolia ont publié un livre à l’adresse des adolescents et des adultes, intitulé « Comment la petite Lisa est devenue Sainte Marie de Paris ». Ce livre donne l’occasion au père Jean-Claude de revenir sur le parcours de cette femme exceptionnelle qui devient moniale dans le monde au service des plus démunis et qui mourut martyre et qui fut inscrite au calendrier des saints et saintes par le Patriarcat de Constantinople en 2004 sous le non de Sainte Marie de Paris.