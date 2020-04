Sainteté et déchéance dans l'histoire des Papes

Certaines questions reviennent parmi les 6èmes et les 5èmes du Collège des Chartreux, l'occasion pour William Avenier des OPM de préciser des choses sur les différents Papes de l'histoire et l'on évoque grâce à la question de Martin la Canonisation des Papes mais on parle également des Papes moins glorieux de l'histoire tels les Borgias.