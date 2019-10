Saisi par l’Amour de Jésus, je me suis mise à sangloter.

Eva a vécu des choses très difficiles étant jeune … Elle a gardé tout ça en elle durant des années. Elle vient d’une famille athée … Elle a commencé à chercher des réponses et à vécu des expériences dans l’occultisme.

Au fond de son coeur, quelque chose n’allait pas. Une séparation avec son conjoint, père de ses 3 filles, la conduite à appeler Dieu. Et un jour une rencontre va l’amener à se rendre à une réunion de prière et de louange. C’est là ou tout a commencé pour elle …