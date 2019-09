« Savoir que quelqu’un m’aime dans le ciel, ça change la vie ! »

Christian, enseignant en musique et musicien est issu d’une famille protestante. À 22 ans Christian se converti, et est comme foudroyé de cette nouvelle vie d’intimité avec Jésus. Il passe de la religion à la relation. C’est naturellement qu’il a mis ses talents au service du Seigneur, chanter les louanges, c’est un moment de bonheur, de partage et d’intimité … Il a donc été conducteur de louange, et accompagne depuis plusieurs années le chanteur Chrétien, Pat Berning. Avec qui il participe à des formations musique et louange pour les pays du Maghreb. Une expérience édifiante, ou les gens sont étonnants d’enthousiasme. Cette église est toute récente. Voir ces gens qui sont à l’origine de ce renouveau chrétien en Algérie, c’est bouleversant. C’est un encouragement pour nous à enraciner notre foi, et c’est vital !