Sciences 1 - C'est quoi, la science ?

Myriam Tonus

Née à Liège, Myriam Tonus est licenciée en philosophie et lettres (ULg) et formée en théologie. Elle a mené une carrière dans l'enseignement, secondaire et supérieur, où elle a aussi exercé de fonctions de recherche et de direction. Laïque dominicaine, elle est la collaboratrice du théologien Maurice Bellet et aumônière fédérale des Patros. Elle écrit des chroniques dans "La Libre Belgique" et dans le magazine "RiveDieu" et fait partie de l'équipe des commentateurs de la messe radiodiffusée sur la RTBF.