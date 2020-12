Se préparer (3)

"Demandez et l'on va vous donner"... oui, mais nous donner quoi ? Ce que l'on a demandé ? Rien n'est moins certain !

"Cherchez et vous allez trouver"... oui, mais on va trouver ce qu'on cherche ? Là non plus le texte de l'Évangile de Luc ne nous confirme pas l'équivalence entre ce qui est demandé, cherché, et ce qui va être obtenu ! Elle est surprenante la sagesse que Jésus veut communiquer à ses disciples...

L'essentiel de ce qu'il enseigne c'est que, ce que nous allons trouver, obtenir, ouvrir... sera un don de la vie, un don de Dieu, quelque chose de bon pour nous !