Se préparer (6)

"Heureux les seins que tu as tétés !"... Pour Jésus, l'ouverture à la vraie vie n'est pas liée aux liens sacrés de la famille, mais à la capacité d'écoute de chacun à la vie qu'il rencontre. Cette ouverture n'est pas non plus liée au seul respect des traditions religieuses ; elle est mise en marche, refus de savoir par avance, réflexions sur le sens du vivant. Et si les autorités juives de Jérusalem n'en veulent pas, ce sont les enfants juifs de la diaspora qui vont s'ouvrir à cette façon de voir si nouvelle. Diaspora qui va devenirt la base de l'aventure du christianisme pendant ses deux premiers siècles au moins...