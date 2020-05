Se recentrer : dans le couple, la famille, son boulot, etc.

Un monde qui tourne de plus en plus vite. Des sollicitations continues. Un rythme de vie qui ne laisse guère de place au loisir… Au milieu de ce tourbillon, comment avoir encore accès aux sentiments qui nous habitent, à ce "moi" profond qui recèle notre vérité la plus intime ? Est-il possible de vivre à la surface de soi-même sans finir par perdre ce qu'il y a de plus précieux pour notre vie humaine ?