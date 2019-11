« Seigneur, si tu existes, aides-moi. »

Thérèse est issue d’une famille catholique non pratiquante. Je ne croyais pas en Dieu, mais en la Vierge Marie …

C’était ce que l’on m’avait inculqué. Je baignais dans les grigris, les charbons ardents … les croyances.

Thérèse est enceinte, la grossesse est difficile, elle se rend chez sa belle-mère et va rencontrer dans ce village 2 missionnaires. Et d’un chemin en dents de scie dans sa foi, elle rencontrera le chemin d’un pasteur qui lui permettra de rencontrer et de comprendre la parole du Seigneur.