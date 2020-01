Semaine de prière pour l'unité des chrétiens et Pèlerinage diocésain à Lourdes

Au sommaire cette semaine, La semaine de prière pour l’unité des chrétiens… elle commence ce samedi 18 pour se terminer samedi suivant le 25. De nombreux évènements œcuménique sont prévus durant cette semaine. Nous en parlerons avec le diacre Joël Caillé dans quelques instants.



Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes sont d’ores et déjà ouvertes. Il aura lieu cette année du lundi 20 au samedi 25 avril 2020. Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s’inscrire au plus vite. Nous en parlerons avec le Père Vianney Bouillé.



Et enfin nous nous intéresserons au projet de rénovation du lieu d’accueil du sanctuaire de Béhuard. Le Logis du Roy, là où auparavant une boutique se tenait, sera transformé en lieu d’accueil, pour tout simplement prendre un café mais aussi accueillir un logement pour le recteur. Nous verrons que ce projet s’insère dans une projet global d’évangélisation pour le sanctuaire avec le recteur le Père Bertrand Chevallier.