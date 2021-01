Serge Blondeau le camino étoilé....

A 67 ans ans Serge Blondeau a traversé un burn out, 2 liscenciements économiques, un drame falilial dans lequel il a perdu un frere et un neveu. Pourtant aujourd'hui il témoigne de ce qui l'a aidé à se relever et à aider à sont tour d'autres personnes au travers d'une association et d'un chemin de compostelle de 1900 km et 86 jours de marche