Session de rentrée ce samedi 17 pour les lecteurs de la Parole de Dieu à Angers

A l’occasion de la journée mondiale de refus de la misère, c’est l’occasion de rendre hommage à son initiateur, le prêtre angevin Joseph Wresinski mais aussi de s’intéresser aux actions locales de son association ATD Quart-Monde.



Et puis, nous nous intéresserons aux lecteurs de la parole de Dieu. Ces paroissiens, chercheurs de Dieu qui lisent et travaillent en petits groupes sur les évangiles. Ils se retrouvent ce samedi à l’église Saint martin des Champs à Angers pour leur journée de rentrée et découvrir le thème de cette année : la Vierge Marie.