Seule la grâce nous sauve

Nous fêtons cette année le 20eme anniversaire de la signature d’un texte majeur entre catholiques et luthériens : la Déclaration commune sur la justification par la foi

Conclu à Augsbourg en Allemagne en 1999, protestants et catholiques se sont accordés sur une formulation commune de leur foi affirmant ensemble que le salut était accordé aux hommes par la grâce de Dieu et non en raison de leurs mérites.

Cet accord qui s’étend désormais aux réformés et aux anglicans du monde entier mettait un terme à 500 ans d’un contentieux théologique à l’origine de la réforme protestante.

Les chrétiens sont donc unanimes pour accorder à la grâce la primauté, mais comment comprendre ce qu’est cette « grâce » ?

André Birmelé est un théologien luthérien.

Il a été doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg.