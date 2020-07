Si la note disait : « Ce n’est pas la note qui fait une musique »,

il n’y aurait pas de symphonie.



Si le mot disait : « ce n’est pas un mot qui peut faire une page »,

il n’y aurait pas de livre.



Si la pierre disait : « ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur »,

il n’y aurait pas une maison.



Si la goutte d’eau disait : « ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière »,

il n’y aurait pas d’océan.



Si le grain de blé disait : « ce n’est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ »,

il n’y aurait pas de moisson.



Si l’homme disait : « ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver l’humanité »,

il n’y aurait jamais de justice et de paix,

de dignité et de bonheur sur la terre des hommes.



Comme la symphonie a besoin de chaque note,

Comme le livre a besoin de chaque mot,

Comme la maison a besoin de chaque pierre,

Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau,

Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé,

L’humanité tout entière a besoin de toi,

Là où tu es,

Unique, et donc irremplaçable.





Merci à la personne qui m’a fait découvrir ce texte,

et un bon été à tous.

Là où vous êtes, vous êtes unique, et donc irremplaçable.