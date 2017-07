Simone Veil, une femme de la Ve République

Parmi ses nombreuses fonctions, Simone Veil a présidé un peu plus d'un an le Haut Conseil à l'intégration. Une instance lancée par Michel Rocard à la fin des années 1990 et qui s'est penchée sur les grandes questions d'intégration dans la société française. Le p. Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon, a eu l'occasion de travailler avec Simone Veil, il évoque la personnalité de cette figure de la Ve République.