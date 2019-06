Simone Weil: une pensée plus que jamais actuelle 2/2

On n'en finit pas de lire l'oeuvre de Simone Weil, qui dans les années trente a construit une oeuvre vibrante et exigente. "Désarroi de notre temps" éclaire cette période de montée de l'histlérisme mais éclaire aussi notre présent de désarroi et de crise. Plus que jamais Simone Weil est à lire dans des temps de désarroiet de crises.