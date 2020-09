Soeur Carine Neveu : nouvelle mission en Grèce dans les camps de réfugiés

Après bien des missions dont le Soudan, Soeur Carine Neveu est appelée à repartir ... cette fois-ci c'est la Grèce et les camps de Réfugiés sur l'île de Lesbos notamment qu'elle est attendue dès la fin Septembre 2020.



Selon son habitude, elle transmettra des nouvelles et nous pourrons l'aider spirituellement et aussi matériellement.



Pour cela RV sur le sîte du diocèse : ww.diocese-avignon.fr rubrique "Donner se donner" Mission Naïm Espérance"



naimesperance@gmail.com pour la contacter