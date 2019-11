Soirée de prière Taizé, Church in progress et spectacle d'étudants de l'IRCOM

Dans ce magazine, nous parlerons d’un spectacle théâtral qui se jouera le week-end prochain, les 6 et 7 décembre. Porté par les élèves de l'institut Pedro de Bethencourt de l’IRCOM. « Et toi, tu rêves ? » un spectacle complètement écrit et mis en scène par les étudiants, mêlant danse, chant et théâtre au profit de l’association JRS Jeune.



Nous continuerons notre série de découverte des différents projets diocésains au service de l’évangélisation qui seront présentés jeudi prochain dans le cadre de la grande soirée de collecte de fonds « Misons sur notre Eglise ». Aujourd’hui nous nous intéresserons au projet « Church in progress » porté par la pastorale des jeunes du diocèse d’Angers.