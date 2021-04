Sophie Galitzine : une renaissance comme résurrection

Comment vivre sa foi de façon "pratico-pratique" au quotidien ?

Du réveil au coucher, dans l'émerveillement et la banalité, en pleine fatigue ou au milieu des couches pour bébés... Sophie Galitzine, auteure, artiste-thérapeute par la danse et le théâtre, est aussi une femme mariée et mère de deux enfants. À 42 ans, sans idéalisme illusoire, elle témoigne de sa force de conviction et de son amour pour la vie malgré les tragédies. Une belle résurrection qui balance entre sagesse et passion. En 2006, sa conversion lui a donné deux pères à aimer : l'un céleste, l'autre rejoignant le ciel. Comme dans une danse, elle a su se relever. Après s'être dévoilée sur scène dans "Je danserai pour toi" et "Le fruit de nos entrailles", Sophie continue de se confier en mêlant tranquillité et mouvement, franchise et délicatesse. Son site Internet : https://www.sophiegalitzine-arttherapie.fr