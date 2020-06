SOS Calvaires : de jeunes angevins restaurent le petit patrimoine religieux

Nous nous intéresserons dans ce magazine diocésain à une association, composée de jeunes hommes qui ont à cœur de restaurer et préserver le petit patrimoine religieux de nos campagnes : SOS calvaire.



En compagnie de la responsable du service jeunes du diocèse d’Angers, nous découvrirons ce qui est proposé au jeunes du diocèse pour remplacer le traditionnel pèlerinage de Lourdes. Plusieurs petits pelés en Anjou seront donc organisés dans des sanctuaires près de chez nous. Ça s’appelle « Lourdes chez nous ».



Et enfin, on évoquera la quête annuelle des AFC, les associations familiales catholiques, qui se fera exclusivement sur internet cette année. Une quête qui sert à aider des projets de soutien à la vie naissante.