Sr Dorothy Stang, soeur de Notre-Dame de Namur, martyre de l'Amazone REDIF

Sister Dorothy a reçu le prix 2008 des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme. Américaine, elle a passé 40 ans de sa vie au Beésil en défendant les droits humains des polulations pauvres, sans terre et des indigènes. Sister Dorothy est devenue un symbole de la lutte pour préserver la forêt tropicale et pour protéger les droits des gruopes les plus vulnérables.

Elle a été assassinée le 12 février 2005.