St Grégoire Palamas

En ce deuxième dimanche de Carême, nous faisons mémoire de la guérison du paralytique de Capharnaüm et de saint Grégoire de Thessalonique. Ce grand théologien mystique et hiérarque de l’Église des saints Pères a rappelé l’expérience et la doctrine traditionnelles de la grâce divine, appelée encore grâce ou énergie incréée. Le Carême est le temps qui nous est donné par le Seigneur pour nous renouveler dans la foi et dans l’expérience fondamentale des disciples et membres du Christ. Nous entendrons la première antienne de la Divine Liturgie, par le chœur des moines de Simonos Petra sur le mont Athos.