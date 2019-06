Témoignage d'un futur diacre et un nouveau projet pour le sanctuaire de Béhuard

Au sommaire cette semaine : les ordinations sacerdotales et diaconales se profilent à l’horizon. Je vous propose de rencontrer l’un des 2 futurs diacres : Jean Dinh Van Hoan, venu du Vietnam et qui sera ordonné dans le diocèse d’Angers à la fin du mois.



Et puis, c’est jeudi à midi qu’ont été rendu public les nominations dans le diocèse. Parmi les nouveautés majeures, le Père Bertrand Chevalier a été nommé recteur du sanctuaire Notre-Dame de Béhuard, aidé dans sa tâche par un couple de laïcs, chargé de l’animation : Bertrand et Faustine Caron. Souhaité par l’évêque Mgr Delmas, tout un projet spirituel est en cours d’élaboration.