Témoignage de Marie Colette Isabey

Créée en 1985 à New York par l'Organisation des Nations Unies, la journée mondiale du bénévolat promeut chaque 5 décembre, le travail des bénévoles pour le développement économique et social aussi bien au niveau local, national et international. C'est pourquoi aujourd'hui "Vie en eglise" zoom sur une association qui oeuvre au Burkina faso pour les personnes handicapées et défavorisées.