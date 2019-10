Témoignage missionaire et de foi au menu de ce Vitamine C

A l’occasion du mois de la mission en ce mois d’octobre, vous entendrez le témoignage d’une religieuse de la congrégation missionnaire de l’Evangile et à qui nous poserons la question : comment rester missionnaire quand on vit dans un Ephad ?



Et puis nous nous intéresserons à un livre "Itinéraire d’un croyant gâté". C’est signé Jean-Marc Paing, responsable d’une librairie religieuse à Tours, qui viendra dédicacer son ouvrage et rencontrer ses lecteurs à la librairie Byblos mardi 15 octobre au centre Saint Jean, à Angers. Il livre ici un témoignage de foi très simple, celui d’un homme qui s’est laissé bouleversé en choisissant de mettre le Christ au cœur de la vie, et s’est ensuite senti poussé à « publier les merveilles de Dieu ».