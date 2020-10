Témoignages dans le cadre de la Semaine Missionnaire Mondiale 1/2

Depuis 1926, toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale, l’avant dernier dimanche du mois d’octobre ; cette année c’est le dimanche 18 octobre 2020. Le temps d’animation qui la précède, Semaine Missionnaire Mondiale, commence le dimanche 11 octobre pour se terminer le dimanche 18 octobre, jour de la Journée Missionnaire Mondiale. Toute l’Église catholique fête en même temps la Journée Missionnaire Mondiale ou Dimanche des Missions.

La Semaine Missionnaire Mondiale répond à un triple objectif :

S’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde,

Prier pour la Mission et pour l’Eglise

Faire un geste de partage en faveur du Fonds Missionnaire Mondiale.

La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile. L’Église lui donne le statut de « quête impérée », l’intégralité de la collecte est transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution.

Dieu a besoin des hommes pour les associer à son œuvre de salut. Le mois missionnaire extraordinaire de l’année passée nous a rappelé ce besoin et le devoir de chaque baptisé de contribuer au salut de notre monde parce que tout baptisé y est aussi envoyé. La semaine missionnaire mondiale de cette année 2020 avec son thème « Me voici, envoie-moi » nous invite à un engagement plus qu’urgent. Ne perdons pas de vue que notre monde est confronté à des multiples défis dont particulièrement celui de la pandémie du COVID-19 (et ses corollaires) qui terrorise tout le monde, nous contraint à des mesures de confinement et de distanciation physique sans surtout pas devenir une distanciation sociale. « Face aux reflexes de peur et de repli sur soi notre Pape François nous invite à dilater nos cœurs et notre conscience aux dimensions de la planète pour ne pas nous laisser gagner par la panique et pour, dans la confiance, demeurer attentifs aux appels de Dieu » (Mgr Georges Colomb commentant le message du Saint-Père pour la journée mondiale des missions 2020 : https://mission-universelle.catholique.fr/animer/semaine-missionnaire-mondiale/302566-journee-missionnaire-mondiale-2020-message-du-pape/). Ce monde a vraiment besoin de la prière de la Très Sainte Vierge Marie, Consolatrice des affligés, étoile de l’évangélisation, et des « disciples-missionnaires » pour nous dire ce message du Christ : « Confiance… n’ayez pas peur » (Mt 14, 27) car « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt28, 20). Voilà pourquoi Dieu nous questionne avec le prophète Isaïe : « Qui enverrai-je ? ». A chacun de répondre comme Isaïe : « Me voici, envoie-moi » (Is 6, 8).



Abbé Jean-Marie PALUKU

Responsable diocésain de la coopération missionnaire.

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2020-me-voici-envoie-moi/

http://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/

https://mission-universelle.catholique.fr/