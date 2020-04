"Témoigner du christ dans un monde qui résiste à sa révélation". H.De Lubac 3/5

Tout recevoir de Jésus en apprenant à le fréquenter : c'est ce dont est convaincu le cardinal Henri de Lubac. Ce Jésuite qui participa à la rédaction des textes du Concile Vatican II a une véritable amitié pour ceux qui ont cherché à dire la foi en Jésus Christ dans les moments de crises spirituelles.

Le Père Gabriel revient sur ce que veut dire chercher dans le Christ une réponse aux défis et aux difficultés que rencontre l'humanité.

Extraits :

* « Origène, Père de l'exégèse biblique, sait que Jésus ne peut être « trouvé » que dans la solitude et le silence du cœur ; il veut qu'on le cherche avec zèle, avec persévérance, au besoin dans l'angoisse et la douleur ; qu'on vive dans sa familiarité ; qu'on l'interroge, et qu'on écoute ses réponses, et c'est cela même, pour lui, la recherche du sens des Ecritures ». H.De Lubac

* « Son christianisme n'était pas une spéculation détachée de la vie, ni un rêve en marge des soucis de la grande Eglise. Dans ses plus hautes méditations comme dans ses exhortations les plus pratiques, c'était un christianisme engagé ».