Ils ont donné leur vie au Christ, le parcours nous interpelle. Jean Tinturier et Estelle Faguette ont marqué le Berry par leur témoignage. Le diocèse de Bourges souhaite qu'ils soient béatifiés. On fait plus ample connaissance avec eux, en compagnie du P. Edouard Cothenet, professeur honoraire de l'université catholique de Paris, au micro du P. Jean-Pierre Houillon.