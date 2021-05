13 mai 1981 - La tentative d'assassinat de Saint Jean-Paul II

Il y a 40 ans, le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre, un homme, Mehmet Ali Ağca, fait feu à 3 reprises sur le pape Jean-Paul II, qui grâce à Dieu survivra à cette tentative d'assassinat. Si le mystère demeure quant à l'identité du commanditaire - mais des pistes existent et nous allons en suivre quelques-unes dans cette émission - ce qui est certain, c'est que loin d'affaiblir le pape, cet évènement va le galvaniser, au point qu'on peut se demander si ce n'est pas en lui qu'il faut voir l'origine de la chute du communisme. Pour y voir plus clair, Laurent Verpoorten reçoit aujourd'hui l'un des plus fin connaisseur de Saint Jean-Paul II et de son pontificat, auquel il a consacré de nombreux ouvrages : le journaliste francais Bernard Lecomte.