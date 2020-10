De lundi à vendredi à 18h25

Après avoir fait les globe-trotteurs en tandem il y a quelques années, Alix et Benoît Poidevin ont renoué avec le vélo. TRINE Avec leurs 3 enfants, ils sillonnent l'Ouest de la France sur leurs 3 roues et pour le compte de Notre Dame des 3 Ave. L'aventure mariale a commencé à Blois le 15 août pour aller à la rencontre des lecteurs de la revue Notre Dame de la Trinité. Elle se terminera fin octobre à Toulouse. MISSIONNAIRES DES 3 AVE La petite famille assure une mission afin de propager la dévotion aux Trois Ave qui se résume en une prière simple*, populaire, ouverte à tous. Alix, Benoît et les enfants âgés de 4 ans à 6 mois voyagent sans tente et sont heureux de venir chez vous, toquer à la porte des presbytères ou des personnes croisées sur la route avec le souhait de vivre des rencontres, de prier ensemble. Toutes les informations sur cette Mission : www.troisave.com *LA DEVOTION DES 3 AVE Reçue dans une révélation de la Sainte Vierge à sainte Mechtilde (XIIIème siècle), et répandu de par le monde par saint Léonard de Port-Maurice et saint Alphonse de Liguori, elle consiste à dire chaque matin et chaque soir trois Je vous salue Marie en l’honneur de la Sainte Trinité. Le premier en l’honneur de la Toute-Puissance que le Père confère à Notre-Dame ; le second en l’honneur de la Sagesse que le Fils lui donne ; le troisième en l’honneur de sa miséricorde, reçue de l’Esprit-Saint. En retour, la sainte Vierge promet de nous assister à l’heure de notre mort. Innombrables sont les grâces obtenues par la fidélité quotidienne à cette dévotion. Certes, il existe bien des manières d’implorer la Sainte-Vierge. Néanmoins, celle-ci mérite d’être redécouverte en raison de son efficacité et de sa simplicité. L’équation est simple : 3 minutes chaque matin + 3 minutes chaque soir = de nombreuses grâces. Vous n’avez rien à perdre et tout à recevoir !