Agir pour la création, une nécessité dans la vie d'un chrétien

À l'occasion de la Saison de la Création, Anne Kerléo reçoit Laura Morosini. En tant que chargée de mission pour le label Église verte, elle promeut en France la Saison de la Création, un événement international qui se déroule jusqu'au 4 octobre.

Laura Morosini, chrétienne et écologiste

"Maintenant tous les vents sont remplis de la pourriture du feuillage, l'air crache de la saleté à tel point que les hommes ne peuvent même pas ouvrir la bouche comme il faut. La force verdoyante s'est fanée à cause dela folie impie des foules humaines aveugles. La terre ne doit pas être blessée, la terre ne doit pas être détruite." L'auteur de ce texte qu'a choisi Laura Morosini pour illustrer son engagement, c'est Hildegarde de Bingen, abbesse du XIIe siècle proclamée Docteure de l'Église. "Une grande dame inspirante, proche de la nature, proche de la musique, un modèle, une inspiration." Pour Laura Morosini, Hildegarde de Bingen représente aussi "un pont entre les chrétiens et les écologistes" non chrétiens.

un mois pour célébrer la Création

"Finalement l'humanité n'est rien sans la création" et la saison de la création a pour objectif de nous y faire réfléchir. Ce sont les Églises orthodoxes qui, en 1989, ont décidé que "le premier jour de leur calendrier serait un jour de célébraiton de la création". Depuis, l'initiative est devenue œcuménique dans les années 2000. En 2015, le pape François a fait du 1er septembre la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création.

La Saison de la Création se déroule jusqu'au 4 octobre, fête de saint François d'Assise. C'est l'occasion de "démarrer, se convertir, célébrer, vivre un temps fort proche de la création". Pour nous y encourager, une multitude d'événements sont proposés, des initiatives aussi bien spirituelles, comme des temps de prière ou de bénédiction, mais aussi des conférences et des ateliers.

célébrer la création en temps de pandémie

Cette année, la Saison de la Création a pour thème : "Un jubilé pour la terre". Un thème aux accents bibliques et de circonstance. Cette période de crise sanitaire est marquée par la souffrance et maladie; mais elle est aussi "un temps d'ouverture", où, à la faveur du confinement, on a pris le temps d'observer la nature.

"Le jubilé, dans le [Livre du] Lévitique, c'est un temps de libération, de repos." Et comme le rappelle Laura Morosini, "le repos, la terre en a besoin". Cette année, le jour du dépassement a été reculé : "Si on est capable de freiner et de changer un peu de cette frénésie de consommation et de production à l'occasion d'une catastrophe, on peut aussi peut-etre changer à froid, sans besoin de catastrophe."