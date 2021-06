Aide à l'église en détresse : Ou en est la liberté religieuse dans le monde ?

Le 20 avril 2021, l’Aide à l’Église en Détresse (Aid to the Church in Need – ACN) présentait la 15ème édition du « Rapport sur la liberté religieuse dans le monde ». Cette étude, qui examine et analyse l’application ou le respect de ce droit de l’homme dans 196 pays, en couvrant toutes les religions, indique, entre autre, que de graves atteinte à la liberté religieuse sont observables dans 1 pays sur 3 dans le monde. Mais ces persécutions n'ont pas toujours les mêmes origines, comme l'explique Dorien Van Gomple, chargé de communication à l'Aide à l'Eglise en Détresse.