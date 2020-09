Alençon, un sanctuaire au service de la famille dans tous ses états

Après un été particulier, au cours duquel le sanctuaire Louis et Zélie Martin a proposé des vacances vertes et spirituelles, la rentrée se profile avec des rendez-vous nombreux au service des parents et des enfants.



La fréquentation, en baisse Coronavirus oblige, se maintient cependant honorablement. 70% par rapport à l'année dernière à la même date. Damien Thomas, le secrétaire-général, souligne cependant que les familles sont restées plus longtemps, profitant de la nouvelle maison d'accueil. Propositions pour les parents isolés, pour les couples en espérance d'enfant ou bien pour les veufs et les veuves, le sanctauiare des saints parents de la petite Thérèse entend accueillir les familles dans tous ses états de vie, joyeux ou plus douloureux.