Alençon, un sanctuaire qui intéresse de plus en plus...

En 2018, plus de 30 000 pélerins se sont rendus à la Maison Martin, le sanctuaire des saints Louis et Zélie entre l'Orne et la Sarthe, soit l'équivalent de la population totale d'Alençon. Par ailleurs, l'émission de Stéphane Bern, Secrets d'histoire, y pose ses caméras cette semaine dans les pas de la petite Thérèse. Une Sainte qui conduit de plus en plus de personnes à ses parents, figures de la sainteté au quotidien.