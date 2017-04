Alexis Balmont, dÃ©couvrir sa vocation chez les Karens de ThaÃ¯lande

"Je me posais des questions de discernement, je voulais savoir si le Seigneur m'appelait à devenir prêtre." Son expérience de Volontaire de solidarité internationale (VSI) en Asie a beaucoup compté dans le cheminement d'homme d'Alexis Balmont. À 20 ans il a voulu "donner une année à Dieu". Les Missions étrangères de Paris (MEP) l'ont envoyé chez les Karens, une population qui vit aux confins de la Birmanie et de la Thaïlande.



dans la prière...

Le nord-ouest de la Thaïlande: c'est là où le jeune ingénieur a vécu pendant plus d'un an une vie de prière et de service. Une expérience que sa vie en France ne pouvait lui offrir: "J'avais tout ce qu'il faut pour être heureux mais il manquait quelque chose d'essentiel, d'important dans ma vie."

Au sein d'un groupe de prière charismatique, cet ingénieur, diplômé de l'École centrale, a découvert ce que l'on appelle "le repos dans l'Esprit". Une expérience radicale de "paix profonde". C'était six mois avant son départ, il a compris alors combien Dieu était "présent". Et qu'il ne pourrait "s'épanouir profondément" que "dans une vie de prière et dans une vie proche de Dieu".



... la réponse à un manque

Originaire de Paris, élevé dans une famille catholique pratiquante mais "pas militante dans des paroisses", Alexis Balmont a fait des "études très scientifiques". Il se préparait à une carrière dans la recherche en physique quantique. "Je portais quelque chose qui en moi ne se développait pas, quelque chose qui me manquait, confie-t-il, et qui faisait que dans toutes les expériences de boulot, d'études et même amoureuses, il me manquait toujours quelque chose de profond."

En 2010, il y a eu d'abord un premier séjour d'un mois et demi, "l'occasion de découvrir les MEP et la vie missionnaire". Au cœur de la jungle, dans des maisons de bois sur pilotis, c'est là que vivent les Karens, un peuple d'origine tibétaine. C'est là qu'Alexis Balmont a répondu à un appel à la vie missionnaire. "Une vie très aventureuse, très donnée."

> Terres Karens