Alsace | Prêtre et étudiant

En juillet dernier, le père Adrian Flores était ordonné prêtre au Mexique. Avant de faire son Séminaire à Strasbourg, cet habitué de la région avait déjà suivi des cours à l’INSA. Il est désormais de retour en Alsace afin de poursuivre des études supérieures de Théologie Catholique et un Master interdisciplinaire des mondes anciens.



Ce retour ne sera pas de tout repos puisqu’en parallèle de ses études, le père Adrian est aussi en mission pastorale auprès de la communauté hispanophone de Strasbourg et de l’Eurocorps espagnol. Il lui faudra donc jongler entre ses deux casquettes : celle de prêtre et celle d’étudiant.





Lorsque ses études seront achevées, le père Adrian souhaiterait retourner dans son pays pour y apporter son aide. Car si le Mexique est fortement catholique, le nombre de prêtres y est assez faible et les conditions pour y exercer leur ministère y sont dangereuses.