Alsace | Spiritains : puiser à la source

Florian, Mathieu et Wilfred témoignent de leur parcours qui les a amenés à s’engager pour servir Dieu et les Hommes.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La Maison Saint-Florent de Saverne, haut-lieu de la Congrégation du Saint-Esprit, plus connue sous le nom de spiritains, était en fête pour accueillir pendant tout le mois d’août six futurs frères venant de France, du Nigéria, de Guinée Bissau, de Chine et du Portugal. Ce n’est pas un hasard s’ils sont venus vivre leurs deniers jours de formation et de retraite avant leur engagement définitif à la vie religieuse, à Saverne, lieu de naissance du Père Libermann, un des deux initiateurs de la congrégation. Un temps de ressourcement au cœur de la spiritualité des fondateurs qui fut une occasion unique de partage d’expériences, de rencontre de cultures différentes, de dailogue sur les enjeux de la mission aujourd’hui.