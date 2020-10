Né en Allemagne, l'aristocratique Ambroise prend son envol du côté de Milan. Et c'est là, contre toute attente, et surtout contre toute logique, qu'il deviendra un prélat acclamé par le peuple. Et ce sera aussi là que son esprit de conciliation fera merveille comme nous le disent aujourd'hui Marie-Thérèse Corbillon et Marie-Odile Janier.