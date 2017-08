Anne-Gaelle Coci : une jeune paroissienne engagée et heureuse de l'être

Lorsque nous avons joint Anne-Gaëlle Coci pour lui demander de témoigner de sa foi chrétienne et de son engagement dans la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat, elle a tout de suite dit : OUI.

Le même OUI qu'elle a donné pour "être au service", en toute simplicité, comme vous allez l'entendre.

Une petite précision : cette émission a été enregistrée à Chavanay, notre village à l'honneur cette semaine. Mais nous étions accueillis à la mairie et durant cette émission particulièrement nous n'avons pas maîtrisé les ouvertures et surtout fermetures de la porte d'entrée du public. D'où des bruits intempestifs durant le témoignage d'Anne-Gaëlle ... Merci de nous en excuser nous par avance, même si cela ne dérange aucunement le témoignage de notre invitée.