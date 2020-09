Après l'IVG des femmes témoignent, Marie Philippe, éditions Artège (P 7 à 25)

Cette nouvelle année débute avec un livre choc, qui donne la voix à celles à qui on ne laisse pas beaucoup de place pour parler de ce qu'elles ont vécu... Ces femmes ont toutes enduré la même épreuve, que notre société veut taire, je veux parler des conséquences de l'ivg.

L'auteur du livre, Marie Philippe, analyse depuis 10 ans les aspects psychologiques de la demande d'IVG en ayant accueilli plus de 10 000 femmes avant ou après l'ivg.

Elle a créé une association qui gère une écoute téléphonique et un site internet en toute indépendance.

Elle dévoile dans son ouvrage une autre face de l'avortement, de ses causes et de ses conséquences.

En écoutant les femmes confrontées à ce choix difficile, cet ouvrage dévoile cette réalité douloureuse et cachée que notre société peine à entendre.

Il est urgent d'évoquer cette souffrance et de libérer leur parole.



Voici donc de Marie Philippe, "Après l'ivg, des femmes témoignent" aux éditions Artège.