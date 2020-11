Au bal de la vie, avec Madeleine Delbrêl 2/5

"Tu vivais Seigneur et je n’en savais rien"

Athée convaincue au début de sa vie (voir épidose 1) , Madeleine Delbrêl se convertit après sa rencontre avec Jean Maydieu dont elle tombera follement amoureuse avant qu’il ne rentre, par la suite, chez les dominicains.

Après ce bouleversement émotionnel, elle apprendra à aimer Dieu.

Une rencontre bouleversante

Après "une foi qui naît de façon très intellectuelle" à l’aube de ses 20 ans, "Dieu devient possible" précise le Père Raphaël Buyse, invité de l'émission.

En effet, le 24 mai 1924, elle entre dans une église et est "saisie par Dieu" commente le prêtre du diocèse de Lille.

Elle écrira quelques années plus tard "j’ai été et je demeure éblouie par Dieu".

Une alliance avec Dieu

On apprend aux côtés de cette figure spirituelle que "Dieu se donne à celui qui cherche" selon le Père Raphaël Buyse.

Après avoir "été éblouie" par Dieu, Madeleine rencontrera le Christ quelques années plus tard grâce à un prêtre, le Père Lorenzo, qui lui permettra "d’entrer dans cette connaissance de l’Evangile".

La danse de la vie

Madeleine cherche à aller à la rencontre de l’autre, à s’aventurer chaque jour hors de ses propres frontières afin d’être en "communion" avec Dieu.

Selon le Père Buyse "si la vie chrétienne était un mouvement imposé par quelqu’un ce serait terrible, il faudrait arrêter de danser".

"Ce qui est important ce n’est pas d’avoir un cœur mou ou un cœur dur mais d’avoir un cœur tendre » nous apprend Madeleine Delbrêl « ce cœur tendre elle le puise dans le cœur du Christ" ajoute le Père Buyse.



https://www.madeleine-delbrel.net/