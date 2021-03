Avec François, nourrisons nous à la souce de l'Eucharistie

Saint François entretenait un lien particulièrement fort avait avec l’Eucharistie. Lui qui a entendu Dieu et vécu les stigmates de Jésus croyait en la présence réelle et humble de Dieu dans l'Hostie.



Dans les Sources franciscaines, on lit des expressions émouvantes, comme celle-ci : « Toute l'humanité a peur, l'univers tout entier a peur et le ciel exulte, lorsque sur l'autel, dans la main du prêtre, il y a le Christ, le Fils du Dieu vivant. O grâce merveilleuse ! O fait humblement sublime, que le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie ainsi au point de se cacher pour notre salut, sous une modeste forme de pain ».



Au centre de la vie ecclésiale, François découvre et voit le Christ eucharistique. L'Eucharistie est à la fois la source et le condensé de toute vie chrétienne et de toute vie ecclésiale. Il répète à plusieurs reprises dans sa première admonition, en parlant du pain et du vin consacrés "nous voyons et croyons fermement qu'ils sont son très saint Corps et son Sang vivant et vrai".

François rapproche souvent les corps et Sang très saints du Seigneur et ses paroles écrites. Il demande que nous les entourions de la même vénération, du même respect et du même amour. Dans notre manière moderne de parler nous dirions qu'il rapproche la table de la Parole et la table du Pain au point de les joindre ensemble.



Par rapport à la foi en la Présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, François emploie avec insistance des formules fortes, telles que : "voir et croire selon l'Esprit et selon Dieu que ce sont là le Corps et le Sang réels du Seigneur" ; ou bien : "voir sensiblement le Corps et le Sang du Fils de Dieu" ; ou bien : "Le Seigneur se montre à nos yeux dans du pain sacré".

Alors, avec Saint François, belle entrée dans le triduum pascal avec cette attention particulière à la fête de l’institution de l’Eucharistie.