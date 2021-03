Avec François, soyons des Hommes de prière

Saint François était un grand priant. Il restait des heures, voire des jours entiers, en oraison. Ses endroits préférés pour prier étaient des grottes, dont la pierre lui rappelait le roc sur lequel il appuyait sa vie : le Christ.



Aux yeux de ses contemporains, François apparut comme un homme de prière. D’une prière à la fois traditionnelle et rénovée, fondée sur l’Écriture Sainte et sur la Liturgie, mais aussi, prière de familiarité avec Dieu, de simplicité, d’émerveillement, d’action de grâces.

Il contemple le Mystère du Christ, l’amour de Dieu manifesté dans la création.

La Passion de Jésus est contemplée comme la preuve suprême de l’amour et de la bonté de Dieu pour les pécheurs.

François accède à une compassion telle que son corps sera marqué des stigmates du Christ.



Quand François mourut, dépouillé de tout, entouré par ses frères qui lui lisaient le récit de l’Institution eucharistique, il était déjà considéré comme un saint, et beaucoup étaient au courant du miracle des stigmates, survenu 2 ans plus tôt. “la prière-faite-homme” dira l’un de ses biographes.

Dans l’ensemble des écrits de François, comme selon le témoignage de ses compagnons et biographes, sa prière est essentiellement une louange gratuite et action de grâces.



Il reste de François d’Assise de très belles prières. Certaines lui ont même été attribuées à tort, comme par exemple, la prière pour la paix. Par exemple l’oraison qui clôt sa lettre à tout l’Ordre prie ainsi : « Dieu tout-puissant éternel juste et bon, par nous-mêmes. nous ne sommes que pauvreté : mais toi , à cause de toi même, donne-nous toujours de faire ce que nous savons que tu veux, et de vouloir toujours ce qui te plaît : ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint- Esprit, de suivre les traces de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ ; et, par ta seule grâce, de parvenir jusqu’à toi, Très-Haut, qui en Trinité parfaite et très simple unité, vis et règnes, et reçois toute gloire, Dieu tout puissant dans tous les siècles des siècles. AMEN ».



Bonne journée de silence et de prière, dans l’attente de la grande joie de la résurrection !