Avec la fête de saint François d'Assise s'achève le mois de la création, qui avait commencé le 1er septembre, lors de la Journée de prière pour la sauvegarde de la création.



"Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit"

François d'Assise, le Poverello

Giovanni di Pietro Bernardone (v. 1181- 1226) naît dans une riche famille d'Assise, alors que son père est en voyage en France. À son retour celui-ci donne à son fils le prénom qu'il lui restera: Francesco. Après une jeunesse dissipée, le jeune François combat contre Pérouse, est fait prisonnier et tombe malade: une épreuve lors de laquelle il remet le sens de sa vie en question.

Il opte pour la pauvreté - d'où son surnom de Poverello - et la prière, et crée l'ordre des Frères mineurs puis celui des Pauvres dames, avec l'aide de sainte Claire d'Assise. François est canonisé le 16 juillet 1228 par le pape Grégoire IX. On doit au peintre Giotto une série de fresques remarquables représentant les scènes marquantes de sa vie, dans la basilique d'Assise.

SEPTEMBRE, LE MOIS DE LA CRÉATION SUR RCF - Du 1er septembre au 4 octobre 2017, RCF vous propose une programmation spéciale. C'est en 2007, lors de la 3ème assemblée œcuménique chrétienne réunie à Sibiu en Roumanie, qu'a été lancée l'idée d'un "Temps de la Création". La Journée de prière pour la création a, elle, été créée en 1989 par le patriarche œcuménique de Constantinople, Démétrios Ier. L'association Oeko-logia la célèbre depuis 2009. Quant à l'Église catholique, elle l'a officiellement instituée en 2015.

> En savoir plus

François d'Assise, saint patron de l'écologie

La figure du Poverello, mondialement célèbre, dépasse le cadre de l'Église catholique. Elle est pour nous au XXIè siècle un exemple de sobriété heureuse. Son Cantique des Créatures encourage à magnifier la création: il parle de "frère Soleil" et de "sœur Eau". L'expression "Loué sois tu Seigneur" répétée à chaque strophe est à l'origine du titre de l'encyclique du pape François sur l'écologie, "Laudato Si'".

Saint François d'Assise, c'est celui à qui Dieu a demandé, en 1205 de "reconstruire la maison". Une expression qui rejoint celle du pape François, qui parle de sauvegarde de "notre maison commune".

Le Cantique des Créatures, de saint François d'Assise

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière: il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles: dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps: grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit: il est beau et joyeux, indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; qui supportent épreuves et maladies: Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper.