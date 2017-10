Avec Réginald Gaillard, la figure du prêtre fait son retour en littérature

"La partition intérieure" (éd. Du Rocher). Le premier roman de Réginald Gaillard est fait de musique, comme son nom l'indique, mais aussi de spiritualité, de vie, d'écriture et de cris. C'est l'histoire d'un prêtre parisien, qui aimait la belle musique des salons mondains, devenu curé de campagne. "Il est envoyé à Courlaoux, ce petit village du Jura, sur un malentendu", explique son auteur, sans dévoiler l'intrigue.



Si l'auteur de "La partition intérieure" confie la narration de son roman à son personnage de prêtre, c'est que celui-ci va jusqu'au plus noir des personnes qu'il rencontre, et aussi du plus lumineux

L'histoire d'un cœur retourné

C'est là, au beau milieu de la campagne, dans ce coin perdu du Jura que le prêtre "va prendre conscience de ce qu'est le rôle du prêtre". Auprès des habitants du village, il perçoit une certaine idée de l'incarnation. Surtout grâce à deux personnages du roman, Charlotte, la folle du village, et un artiste néerlandais retiré du monde pour composer. "Ce n'est qu'avec ce retournement du cœur que la conversion est pleine et entière."



Le prêtre narrateur

Le curé de Réginald Gaillard est une figure à mi-chemin entre l'abbé Donissan, de "Sous le soleil de Satan" (1926), pour lequel Bernanos s'était inspiré de Saint Jean-Marie Vianney, et le frère Pierre, curé de la vallée d'Aspe dans le roman de Pierre Adrian, "Des âmes simples" (2016).

Justement, avant la parution du roman de Pierre Adrian, Réginald Gaillard prenait conscience, avec Richard Millet, que depuis Bernanos, "la figure du prêtre avait disparu de la littérature contemporaine". Si l'auteur de "La partition intérieure" confie la narration de son roman à son personnage de prêtre, c'est que celui-ci va jusqu'au plus noir des personnes qu'il rencontre, et aussi du plus lumineux. "Il va découvrir et partager la lumière de Charlotte mais il va être le témoin aussi de la noirceur grandissante de Yann, le compositeur."

Éditeur, Réginald Gaillard est le directeur de la revue NUNC et l'auteur de trois recueils de poésies, dont "L'attente de la tour" et "L'échelle invisible" (éd. Ad Solem, 2013 et 2015).